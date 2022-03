Policial é flagrado ignorando briga generalizada entre torcidas no México

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Imagens de um policial falando ao celular durante a briga generalizada entre torcidas do Querétaro e Atlas, no México, virlizaram nas redes sociais. As fotos também foram publicadas pelo jornal “El Universal” e mostram a autoridade ignorando a confusão no estádio La Corregidora.

Nas imagens, é possível notar o policial conversando em um telefone celular enquanto centenas de pessoas correm em volta dele durante a briga.

A confusão começou aos 15 minutos do segundo tempo da partida válida pelo Campeonato Mexicano. O Atlas estava vencendo por 1 a 0 quando, de repente, torcedores do Querétaro atravessaram a segurança e partiram para cima dos rivais.

O confronto foi aumentando e acabou no gramado, provocando uma briga generalizada. A polícia não foi capaz de segurar a tensão e também foi acusada por torcedores do Atlas a dar passagem aos rivais.

De acordo com o governador de Querétaro, Mauricio Kuri, ao todo foram 26 pessoas foram feridas durante a briga. “O saldo é de 26 pessoas que necessitaram de cuidados médicos hospitalares (24 homens e 2 mulheres), dessas 26, três já receberam alta. Dos ainda 23 hospitalizados, três estão em estado grave, 10 em situação delicada e 10 sem gravidade”, afirmou em pronunciamento.

A partida foi paralisada e adiada. Além disso, a organização do Campeonato Mexicano decidiu por suspender todos os jogos de hoje.