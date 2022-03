Deputado quer proibir a participação de transexuais em competições específicas em Goiás

Está em tramitação na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) o projeto de lei do deputado Cairo Salim (Pros) que pretende proibir a participação de atletas transexuais em equipes e times participantes de eventos esportivos em Goiás.

Segundo a proposta, os responsáveis deverão preencher um formulário informando não haver pessoas ‘trans’ nas modalidades esportivas. Aqueles que descumprirem a decisão podem receber multa de até R$ 10 mil.

Na justificativa, o parlamentar argumentou que a ideologia de gênero “tem expulsado mulheres das competições” e “retirado oportunidades” como bolsas e construção de carreiras bem sucedidas, pois os transexuais possuem “corpos mais fortes e resistentes”.

“Ainda que se considerem mulheres, os atletas transexuais têm, além de estrutura corporal avantajada, altura, força física e de impulsão, capacidades pulmonar e cardíaca muito maiores do que as das mulheres, o que deixa as concorrentes em clara desvantagem”, diz.

O autor ainda ressalta que a ideologia de gênero é um argumento “pseudo-científico” de “clara ordem político-partidário” e tem gerado “um número gigantesco de absurdos”, especialmente por parte de conselhos escolares “vinculados à esquerda militante”.

O projeto será relatado na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) pelo deputado Talles Barreto (PSDB).