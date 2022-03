Polícia prende suspeito de matar o namorado com fogo, em Goiânia

A Polícia Civil (PC) apresentou detalhes, nesta quarta-feira (09), da prisão do suspeito de praticar um homicídio qualificado em outubro de 2021, no Jardim Liberdade, na região Noroeste de Goiânia.

Ele foi detido em Goianira, na região Metropolitana da capital, no dia 25 de fevereiro.

Na época do crime, o jovem de 18 anos, que vivia um relacionamento com Heder Henrique de Souza Urzeda, de 32 anos, ateou fogo no carro onde estava a vítima.

A discussão teria começado na kitnet onde o suposto autor morava, no Jardim Colorado, na região Noroeste de Goiânia.

Após o desentendimento, ele matou a vítima com golpes de faca e o colocou no porta malas do carro que pertencia a mãe de Heder. Na tentativa de ocultar o cadáver, o jovem ateou fogo no veículo com o corpo dentro.

Ao Portal 6, o delegado André Veloso contou que o suspeito, ao ser preso, confessou o crime e deu mais detalhes sobre o ocorrido.

“Ele confessou integralmente o crime. Não houve reação a prisão, e o suspeito disse que agiu em legítima defesa ao dar um mata leão”, contou.

Entretanto, a versão do suposto autor não convenceu a autoridade policial, pois o relato vai contra as informações do laudo cadavérico.

“O laudo cadavérico apontou que ele sofreu um golpe na parte de trás da cabeça, além de ter sido atingido com golpes de faca no coração”.

Logo após o crime, o suspeito fugiu para o Tocantins. Porém, a PC utilizou da tecnologia para encontrar o rapaz.

“A gente identificou ele através de uma foto. O relacionamento era meio escondido, mas uma vez a vítima mandou uma foto para um amigo. A gente realizou a identificação em um sistema que nós temos e passamos a fazer o monitoramento”, explicou.

O suspeito será indiciado pelos crimes de homicídio qualificado, incêndio e destruição de cadáver.