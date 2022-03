Professoras criam projeto que vai dar aulas gratuitas de ballet para crianças de Anápolis

Serão realizadas, na próxima sexta (11) e sábado (12), as aulas totalmente gratuitas do projeto Elas pela Dança, que foi criado para despertar o interesse de crianças nas modalidades de dança.

Idealizado por quatro jovens professoras que já atuam no mercado de trabalho há mais de dois anos, o foco é oferecer aos pequenos, com idades entre 7 a 13 anos, a oportunidade de inserção no mundo artístico.

As primeiras aulas ocorrerão virtualmente no dia 11 de março, através do Instagram da professora @amanda_vpf, com participação especial de Elza Cavalcante, que é bailarina, coreografa e fundadora do Núcleo de Artes Elza Cavalcante.

O encontro deverá ser iniciado às 19h30 e serão abordados assuntos como a importância de projetos sociais de arte e cultura no país.

Já as aulas presenciais ocorrerão no dia 12, em dois locais diferentes de Anápolis: na Escola Parque Mágico (Viviam Parque) e no Santuário Santo Expedito (Parque São Jerônimo). Veja a programação:

Escola Parque Mágico

Aulas das 09h às 10h30 para crianças de 7 a 9 anos

Aulas de 10h às 11h30 para crianças de 10 a 13 anos

Santuário Santo Expedito

Aulas das 14h às 15h30 para crianças de 7 a 9 anos

Aulas das 15h às 16h30 para crianças de 10 a 13 anos

Para garantir a participação nas aulas gratuitas, basta preencher o formulário de inscrição clicando aqui.

O projeto Elas pela Dança é uma idealização das professoras Amanda Vitória, Gabrielle Venâncio, Ana Beatriz Vieira e Paula Vitória e tem apoio da Secretaria Municipal de Integração Social, Esporte, Cultura e Lazer de Anápolis.