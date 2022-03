“Ela estava vivendo um sonho, que foi interrompido para sempre”, diz irmão de maquiadora assassinada em Anápolis

Os últimos dias não têm sido nada fáceis para a família de Tayná Pinheiro, que foi morta aos 26 anos, no último domingo (06), em Anápolis.

Especialmente para a filhinha dela, de apenas 10 meses, que chora todos os dias pela falta da mãe, principalmente quando vai dormir.

O principal suspeito de matar Tayná é o ex-namorado dela, Israel Rodrigues Inácio, que foi visto pela última vez saindo às pressas do Residencial Porto Rico, onde estava o corpo da vítima.

Um dos irmãos de Tayná, Thales Gabriel, de 23 anos, contou ao Portal 6 que jamais imaginou passar por isso e pede apoio de todos para divulgar a foto do suspeito e assim contribuir para a localização dele.

“Esperamos que a justiça seja feita o mais rápido possível. A família sofre muito por conta desse ato de crueldade, um assassino não pode conviver em uma sociedade, ele tem que responder pelo que fez”, afirmou.

De acordo com Thales, o relacionamento da irmã com Israel sempre foi muito conturbado e com brigas, mas que ninguém imaginava que uma tragédia pudesse acontecer.

“Eles estavam separados. O comportamento dele nos últimos dias estava muito estranho, sempre calado, sem conversar com ninguém, porém não esperávamos algo dessa forma”, continuou.

Segundo ele, a irmã preparava com muito carinho a festa de aniversário da filha, que seria em alguns meses, e que esse era o maior desejo dela.

“Estava tudo muito lindo, minha irmã estava vivendo um sonho muito grande, que foi interrompido para sempre por conta de um covarde que tirou a vida dela brutalmente, sem ao menos pensar na filha deles”, concluiu.