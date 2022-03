O fim de um relacionamento pode ser uma experiência traumática. Em alguns casos, pode ser até difícil de aceitar que tudo aquilo que foi construído chegou ao fim.

Porém, é importante ficar atento aos indícios que, de fato, essa jornada teve um ponto final. Pode ser até que o seu par já esteja em outra e você não sabe!

Assim, separamos alguns indicativos de que a sua relação pode ter expirado a data de validade e você ainda não se deu conta. Confira:

6 sinais que revelam que seu relacionamento acabou e só você não sabe

1. Dificuldade de comunicação

Seu par não atende às ligações ou enrola muito para responder mensagens? Se isso for um hábito que não existia no início do relacionamento, cuidado!

Essa forma de evitar outra pessoa pode significar que as coisas não estão certas entre os dois e que seu parceiro deseja manter distância de você, o que não combina com um convívio saudável.

Além disso, pode ser que ele não te considere como uma prioridade na vida dele e que o melhor mesmo é dar um ponto final nessa história.

2. Discussões frequentes

Quando todas as conversas passam a se tornar uma disputa verbal, é sinal de que o respeito e a admiração que guiava o casal no início da relação chegou ao fim.

Passar dias chateado com o outro é uma prática que faz muito mal para os envolvidos. Se isso vira parte de uma rotina, é um indicativo de que as coisas só vão piorar daí para frente.

3. Não há mais atração

Se antes a conexão entre o casal eram como uma explosão e hoje em dia não acenderia sequer um fósforo, é hora dos envolvidos decidirem se vão embora ou resolvem essa questão.

Quando o beijo e até mesmo o sexo ficam sem graça, pode significar que há alguma coisa incomodando os envolvidos.

Pior ainda, se a outra pessoa começa a dar indícios de estar atraída por alguém fora do relacionamento, é um sinal de alerta máximo e deve-se ficar atento!

4. Tudo no outro irrita

Aquele pet que antes era fofinho se tornou uma bola de pelos irritante? A mania que você considerava engraçadinha passou a “dar ranço”? Sinal que algo azedou nessa relação.

Quando o casal perde o companheirismo e os hábitos do outro se tornam uma fonte de angústia permanente, pode ser que o melhor caminho para ambos seja por estradas diferentes.

5. Acabou a confiança

Um dos piores sentimentos em uma relação é o de que aquele alguém, que antes tanto te dava alegrias e te fazia se sentir confortável, parece ter se tornado uma outra pessoa aos seus olhos.

Quando o seu par não consegue mais te transmitir segurança e qualquer saidinha desperta a sensação de que ele pode estar te traindo, é um forte indício de a ligação entre os envolvidos está mais fraca do que nunca.

6. Viver infeliz

O que pode parecer muito óbvio, mas nem sempre se percebe, é quando se está vivendo uma vida sem alegrias, presa em sentimentos negativos e tóxicos.

Se você fizer uma autoanálise, refletir sobre seus sentimentos e convicções sobre a relação, e entender que aquilo não está te dando um bom retorno, o melhor passo a se seguir é terminar com o seu parceiro.

Claro, é importante que se tenha uma conversa com a pessoa antes de tomar qualquer decisão. Pode ser que esse momento ruim seja uma fase passageira e os envolvidos se acertem no final.

Mas se mesmo após esse diálogo a situação continuar ruim com o seu par, encerrar o relacionamento pode se tornar a escolha acertada e que te trará, enfim, alívio desse sofrimento.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!