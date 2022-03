Os goianos fãs do cantor Roberto Carlos foram ‘pegos de surpresa’ com uma notícia triste. O artista suspendeu um show que realizaria na cidade de Goiânia no dia 09 de abril deste ano.

A informação foi dada pelas redes sociais do ‘Rei’ na última quinta-feira (10), faltando apenas um mês para a chegada do artista na capital.

Em comunicado ao Portal R7, a assessoria do músico revelou que Roberto decidiu cancelar a apresentação devido à pandemia da Covid19.

“Por segurança, ele prefere fazer mais pra frente”, explicou o porta-voz.

Em uma nota publicada nas redes sociais, a equipe informou que em breve um nova data para o evento será divulgada e que as pessoas que já adquiriram o ingresso, poderão reaproveitá-lo.