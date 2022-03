Índia disparou acidentalmente míssil contra o Paquistão, diz Defesa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A Índia disparou acidentalmente um míssil contra o Paquistão, informou o Ministério da Defesa indiano nesta sexta-feira (11), descrevendo a situação como “profundamente lamentável”.

“Durante a manutenção de rotina, uma falha técnica levou ao disparo acidental de um míssil” na quarta-feira, que caiu em “uma área do Paquistão”, disse o ministério em nota, acrescentando que uma investigação de alto nível foi ordenada.

O míssil supersônico indiano pousou em um local a 124 km do território paquistanês. Segundo o governo do Paquistão, o míssil estava cruzando o seu espaço aéreo a uma altitude de 40.000 pés e colocou em perigo voos de passageiros no espaço aéreo indiano e paquistanês, e também civis e propriedades no solo.

Não houve resposta da Força Aérea Indiana ou do Ministério da Defesa sobre a reclamação do Paquistão.

Não houve vítimas humanas. Embora não houvesse instalações sensíveis na área onde caiu. Um muro foi destruído, disseram os militares do Paquistão.