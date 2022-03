Latam vai ter de indenizar médicos de Anápolis após incidente em avião

A Latam Linhas Aéreas foi condenada a pagar R$ 5 mil para um casal de médicos, que vive em Anápolis, por conta de uma falha no fornecimento de alimentação durante a interrupção de um voo.

Conforme o Rota Jurídica, eles saíram do aeroporto de Goiânia com destino a São Paulo, juntamente com os dois filhos, um de 02 anos e o outro de apenas 06 meses.

Por conta das condições climáticas, a aeronave precisou aterrissar no aeroporto de Campinas, já em território paulista. No entanto, a tempestade não deu trégua e o avião precisou permanecer parado por cerca de quatro horas.

Durante este período, a empresa ofereceu para os passageiros apenas bolacha de água e sal e queijo “polenguinho”. Os médicos pediram para desembargar para comprar algo que sanasse a fome dos filhos, mas não tiveram permissão.

Na ocasião, foram até alertados que, se descessem do avião, não poderiam voltar e teriam que continuar a viagem por conta própria. Por isso, tiveram que aguardar, o que teria deixado as crianças famintas e cansadas.

Para o relator do caso, o juiz Fernando Ribeiro Montefusco, ficou constatado que o serviço da companhia aérea foi inadequado e ineficiente.

Neste sentido, os magistrados da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) seguiram o voto, que também aumentou de R$ 3 mil para R$ 5 mil o valor da indenização.