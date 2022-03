Em Anápolis, carroceiro é levado para delegacia após égua ser flagrada com patas em carne viva

Um carroceiro de Anápolis foi flagrado com uma égua andando com as patas dianteiras em carne viva pela Avenida Goiás, no Centro da cidade, nesta sexta-feira (11).

Testemunhas, que flagraram a situação enquanto o homem embarcava palhas de uma pamonharia na carroça, chamaram a Polícia Militar alegando que o animal estava sangrando.

O homem, que também é dono de outros cavalos, afirmou que nunca agrediu a égua e argumentou que ela é jovem. Disse ainda que esta era a segunda corrida que o animal faria sem estar com ferraduras, mas que logo colocaria.

Após a realização de um exame solicitado pela Polícia Civil, os peritos constataram que o animal não apresentava outras lesões e aparentava estar sendo bem alimentado.

Isso levou a autoridade policial a concluir que o animal não sofria maus-tratos e, por isso, o carroceiro foi liberado junto com o animal.

Vale lembrar que, em Goiás, a Lei de nº 20629/2019 define e pune atos de crueldade e maus-tratos contra animais.

Os infratores podem receber penas que vão de apreensão do animal agredido até a proibição para criar ou ser dono de outro da mesma espécie, além de multas de R$ 800 a R$ 5 mil.