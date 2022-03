Ao lado do bicarbonato, há outro produto coringa que todo mundo deve ter (ou tem) em casa: a água oxigenada. E sim, ela não serve apenas para descolorir os cabelos. Por isso, veja agora as utilidades da água oxigenada que vão te surpreender!

Primeiramente, saiba essa solução aquosa é formada por peróxido de hidrogênio, muito volátil, que depois de 6 meses pode virar água.

Além disso, quando você compra uma e na embalagem está escrito 40 volumes, isso significa que quando 1 mL de água oxigenada se decompõe, serão produzidos 40 mL de oxigênio molecular nas condições comuns do ambiente. Incrível, né?

6 utilidades da água oxigenada no dia a dia que todo mundo deveria conhecer:

1. Clareador de roupas brancas

Em primeiro lugar, essa solução, em 10 volumes, pode deixar suas peças de roupas mais brancas. Para isso, dissolva-a em água e deixe de molho, depois lave a peça normalmente.

2. Limpador o chuveiro

Sabe quando os eletrodomésticos que ficam úmidos acumulam bolor? Bom, essa solução também é capaz de eliminar esses fungos e limpar o aparelho, por exemplo, o chuveiro. Para isso, borrife a água oxigenada sobre as partes da máquina que costumam ficar úmidas e com bolor.

3. Higienizador da pia da cozinha

Sabia que a água oxigenada é mais eficaz que o vinagre, álcool ou ácido acético para a limpeza de bancadas e pias. Desta forma, borrife o produto, de concentração a 10 volumes, e deixe agindo por alguns minutos.

4. Desinfetante de tábuas de cortar legumes e carnes

Se sua tábua estiver suja, com marcas de uso, opte por limpá-la com o peróxido de hidrogênio. Assim, higienize a tábua lavando com sabão e água morna. Depois de seca, para desinfetá-la, borrife o objeto com água oxigenada aquecida (em torno de 65ºC) e deixe agir por 1 minuto. Depois seque e ela estará pronta para o uso.

5. Limpador de azulejos do banheiro

Essa aqui também é uma forma de deixar partes da sua casa mais limpas. Em suma, deixe a água oxigenada pura sobre os azulejos do banheiro e deixe agir por pelo menos 5 minutos. Depois seque.

6. Limpador do espelho do banheiro

Por fim, por mais que exista produtos específicos para limpar espelhos e vidros, opte por usar água oxigenada. Para isso, basta borrifar uma solução com 1/4 de xícara de água oxigenada e 2 xícaras de água e secar com uma toalha de papel.

