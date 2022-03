Festa acaba em tragédia na zona rural de Anápolis

Um duplo homicídio foi registrado na madrugada deste domingo (13), próximo a Igrejinha, na zona rural de Anápolis.

O Portal 6 apurou que testemunhas afirmaram a Polícia Militar (PM) que estava ocorrendo uma festa em um sítio da região, quando dois homens chegaram e alvejaram os alvos.

As vítimas foram identificadas como sendo dois irmãos de 24 e 21 anos. A mãe dos jovens foi informada da morte dos filhos pela sobrinha.

Para auxiliar a PM na cena do crime, a Polícia Civil (PC) foi acionada no local juntamente com a Polícia Técnico Científica.

A investigação do caso ficará a cargo do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Anápolis.