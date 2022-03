Polícia Militar encontra diversos itens ilícitos em Anápolis após receber denúncia de tráfico

Após receber denúncia anônima na tarde deste sábado (12), a Polícia Militar (PM) foi deslocada para o bairro Jardim Diana, no extremo Sul de Anápolis, para averiguar uma denúncia de tráfico de drogas.

Entretanto, a corporação acabou se surpreendendo com as diversas outras coisas que foram encontradas.

O Portal 6 apurou que assim que os militares chegaram ao local indicado na denúncia, um grupo de pessoas, sendo três maiores de idade e dois menores, demonstraram estarem assustados com a presença deles ali.

Enquanto realizavam a busca no interior do imóvel, os policiais perceberam que o odor de maconha estava forte e logo avistaram uma porção do que parecia a substância ilícita em uma sacola branca e uma balança de precisão.

Após questionarem o suspeito, um homem de 29 anos, a respeito da droga encontrada, ele teria afirmado que um amigo vendia para ele e que seria para consumo próprio.

Com isso, as equipes continuaram a busca no imóvel em que ele residia, surpreendendo com a quantidade de ilícitos que foram encontrados.

Em busca realizada no quintal do imóvel, foram encontradas diversos pedaços de material esverdeado semelhante a maconha, uma vasilha de plástico com supostamente sementes de cannabis, uma munição calibre 22 e diversas munições de fuzil 7.62, calibre 12, calibre 24 e calibre 32.

Além disso, foi achado R$ 568 em dinheiro, uma arma de chumbinho calibre 5.5, quinze celulares e uma power bank, todos sem nota fiscal.

Os materiais foram encaminhados para análise no Instituto Médico Legal (IML), onde constatou que se tratava de cerca de 7,3 kg de maconha.

Todos os envolvidos foram encaminhados para a Central de Flagrantes juntamente com todo o material apreendido. Tendo em vista as provas encontradas, foi dado voz de prisão para o suposto autor por posse/porte ilegal de armas de fogo e tráfico de drogas.