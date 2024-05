Entenda o que fez dupla ser surpreendida e presa pela PM em Anápolis “a caminho da igreja”

Gabriella Pinheiro - 16 de maio de 2024

(Foto: Reprodução)

“Estava indo para a igreja”. Essa foi a justificativa dada por um homem, de 31 anos, e pela namorada, de 21 anos, ao serem pegos no ‘pulo’ por policiais militares tentando transportar drogas, em Anápolis. O caso aconteceu na quinta-feira (15).

Tudo começou após o serviço de inteligência receber denúncias anônimas de que o suspeito estaria fazendo entregas de drogas pela cidade, com um carro Volkswagem Gol.

Assim, uma equipe passou a fazer um monitoramento em frente ao local apontado pelos denunciantes, no Bairro Adriana Parque, momento em que avistou um veículo parado e o homem levando um tanquinho, retirando alguns objetos, que aparentavam serem drogas, e passando para o automóvel.

Na sequência, os policiais começaram a seguir o homem – que estava na companhia da namorada – que, ao notar a perseguição, conseguiu sair do alcance da equipe.

Contudo, momentos depois, o carro foi visto novamente trafegando na Avenida Universitária, que solicitou apoio das equipes fardadas e iniciaram a busca.

Ao notar a presença das autoridades, o condutor do veículo tentou fugir, mas foi parado pelos militares em frente a uma igreja, na Avenida Senador Ramos Caiado.

Durante uma busca veicular, os agentes ouviram um celular tocando e, ao procurá-lo, encontraram o aparelho dentro do estofado na parte de baixo do banco do motorista, juntamente com uma porção pequena de droga, além de um comprovante de endereço no Jardim Itália e um molho de chaves.

Questionado, o homem afirmou que morava em outro local do que o monitorado pela equipe e que havia saído da propriedade apenas para buscar a namorada no bairro de Lourdes e, na sequência, seguiria para uma igreja.

Por conta da contradição dos relatos e sob a suspeita de que o imóvel servia para o armazenamento de drogas ilícitas, ele foi conduzido pela equipe até o local.

Durante o trajeto, o homem ainda abriu a porta traseira do veículo em movimento e tentou saltar, mas acabou batendo o rosto no vidro e foi contido por militares.

A ‘residência’ também era um ponto comercial onde foram encontrados 17 tabletes de uma substância semelhante à maconha dentro da geladeira. Não foram encontradas drogas dentro da casa.

Ao questionar o proprietário do comércio, que estava no local, eles foram informados pelo dono de que o suspeito teria pedido para deixar as substâncias no local.

Paralelamente, uma outra equipe se deslocou até o endereço citado no comprovante encontrado no veículo e conseguiu abrir o portão com uma das chaves localizadas no carro.

Por lá, foram encontradas maconha, caderno de anotações de contabilidade de tráfico, plástico de rolo filme, faca utilizada para fracionamento da droga, uma balança de precisão e pasta base de cocaína no buraco de lixo da pia.

Todos os envolvidos, drogas, objetos e veículo foram conduzidos até uma Central de Flagrantes para as providências legais.