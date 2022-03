Integrante de facção perigosa morre após trocar tiros com policiais militares

Integrante de uma facção criminosa em Nerópolis, Rodrigo Ferreira Matos, de 34 anos, morreu após um confronto com a Polícia Militar (PM), na noite de domingo (13).

O Portal 6 apurou que os agentes estariam de plantão, nas proximidades do Parque Municipal Rosas do Ventos, quando um veículo passou em alta velocidade e levou suspeita, uma vez que o local é de pouca movimentação.

Uma perseguição foi iniciada e, poucos metros depois, o suspeito parou o veículo e teria fingido que estava obedecendo a ordem de abordagem dos policiais.

Foi neste momento que Rodrigo teria começado a efetuar disparos contra os militares, que revidaram e o acertaram.

Ferido, ele ainda tentou pular uma cerca para tentar fugir, mas acabou caindo, ainda com a arma nas mãos. De acordo com a PM, havia no nome dele diversas passagens criminais.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar o socorro e encaminhar o homem para o hospital mais próximo, mas ele não resistiu.

No carro foram encontrados dois tabletes de maconha, além de um revólver calibre 32, que foram apreendidos e encaminhados para a Central de Flagrantes de Anápolis.