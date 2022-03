Pastor de Goianésia vira alvo do MP de São Paulo após prometer divisão de R$ 2 quatrilhões a fiéis

Acusado de aplicar golpes em fiéis de Goianésia, na região Central de Goiás em 2018, o pastor Osório José Lopes já havia sido denunciando na última sexta-feira (11) pelo Ministério Público de São Paulo por estelionato.

Na edição deste domingo (13), o Fantástico mostrou como Osório agia. Pelas redes sociais, o religioso atraía as vítimas com a promessa de dinheiro.

Ele afirmava ter dinheiro em um suposto “Tesouro Mundial”, mas que para repartir os valores precisava da ajuda dos fiéis.

Apesar da denominação de pastor, Osório não é ligado a nenhuma instituição religiosa. Sobre a origem do dinheiro, ele dizia que havia recebido de um terceiro.

“Em 2011, eu orei por um moço, um milionário do Brasil. Sabe o que é dinheiro? Não é um milhão, dois. É bilionário”, dizia.

O Fantástico mostrou que Osório teria prometido retorno de R$ 2 quatrilhões a uma das vítimas do golpe. Este valor supera a fortuna das 10 pessoas mais ricas do mundo, de acordo com o ranking da Forbes.