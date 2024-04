Queijo fabricado por família no interior de Goiás ganha prêmio em campeonato com competidores internacionais

Ao Portal 6, produtor contou que receita foi passada entre gerações, garantindo o sabor único que conquistou os jurados

Davi Galvão - 28 de abril de 2024

Queijo vem de uma produção familiar. (Foto: Arquivo Pessoal)

Trazendo orgulho e representando o estado de Goiás no cenário mundial, a empresa de queijos artesanais Bem Dito Queijo (@bemditoqueijo) conquistou medalhas de prata e bronze, pela terceira vez consecutiva, no 3º Mundial do Queijo do Brasil, ocorrido neste mês de abril, em São Paulo.

Oriundas de uma pequena propriedade rural, no município de Piracanjuba, região Central do estado, as peças, com um exterior duro, porém extremamente cremosas por dentro, conquistaram o segundo na maturação por 30 dias e o terceiro na de 45 dias.

Criada há apenas sete anos, a Bem Dito Queijo já desponta como uma das maiores promessas do estado e também do país.

Em entrevista ao Portal 6, Fabiano Dias Martins, queijeiro e “cabeça” das operações, explicou que a receita premiada vem de uma origem familiar e nostálgica.

Ele afirmou que aprendeu a arte do preparo dos queijos seguindo o exemplo da mãe, que sempre fazia para ele durante a infância. Com alguns aprimoramentos e técnicas que aprendeu no exterior, conseguiu cravar uma combinação de ouro, que conquistou os jurados.

Com leite cru e massa mole, curado por fora, mas macio e cremoso por dentro, o queijo não leva qualquer tipo de conservante, apenas leite, coalho e sal.

“Ter um queijo premiado, faz ele ter destaque no empório e na divulgação, o que agrega muito valor e é com certeza um grande diferencial”, garantiu.

Ele ainda destacou o quão significativa a premiação é, não só para ele, mas para todos os queijeiros do estado.

“Receber essas medalhas, representando Goiás, é muito gratificante, porque elava o nome do estado de Goiás a nivel nacional e internacional […] A gente fica muito feliz em ter participado e conseguindo essas medalhas. Isso mostra que tem bons queijeiros em Goiás, que temos leite de qualidade, valoriza o trabalho que é feito”, continuou.

O catálogo da queijaria pode ser acessado no perfil do Instagram, com a empresa fazendo entregas para todo o Brasil, com opções para retirada em Goiânia, em uma média de R$ 55.