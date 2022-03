Pianista russo se algema a porta de McDonald’s em protesto contra fechamento de lanchonetes no país

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O pianista Luka Zatravkin, filho do artista Nikas Safronov, se algemou à porta de uma lanchonete do McDonald’s na Rússia para protestar contra a suspensão das operações da rede de fast-food no país.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais neste domingo (13), Zatravkin aparece em frente a uma das lojas da rede gritando: “Eles não têm o direito de fechar!”. Em seguida, o pianista é levado por policiais.

Alguém na multidão responde: “Em seis semanas, eles reabrirão com um nome diferente”.

O McDonald’s anunciou na última terça-feira (8) que fecharia temporariamente as suas lojas na Rússia em reação à invasão da Ucrânia, ordenada pelo presidente Vladimir Putin em 24 de fevereiro. Outras empresas, como Coca-Cola, PepsiCo e Starbucks, seguiram o mesmo caminho.

A rede de fast-food afirmou que suspensão das atividades incluirá todos os 847 restaurantes na Rússia, mas disse que os 62 mil funcionários da rede continuarão sendo pagos até nova decisão sobre o assunto.