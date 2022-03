Pista do aeroporto Santa Genoveva está sem luz e quase 30 voos podem ser cancelados nas próximas horas

A noite desta segunda-feira (14) está sendo de muita dor de cabeça para milhares de passageiros que querem embarcar ou desembarcar no aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia.

Isso porque a pista está no escuro, impedindo totalmente a operação de voos no local. Mais de 30 voos estão previstos para sair ou chegar entre 19h30 e 06h de terça-feira (15).

A causa para o apagão ainda não está clara, mas o Portal 6 apurou que uma companhia aérea disse aos passageiros que a energia elétrica da área foi cortada por falta de pagamento.

Um funcionário que atua no aeroporto conversou com a reportagem e indicou que as luzes queimaram.

Além da Infraero, que administra o Santa Genoveva, o Portal 6 já solicitou nota às empresas aéreas que tem voos saindo ou com previsão de chegada em Goiânia.

No entanto, até o momento desta publicação, não houve retorno das assessorias de imprensa.

A Enel, concessionária de distribuição de energia elétrica em Goiás, também foi procurada e deve se manifestar em breve.

Mais informações a qualquer momento.