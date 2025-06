Briga entre mulheres em Aparecida de Goiânia por causa de calçada viraliza nas redes sociais; veja

Filmagem mostra o momento da confusão, com direito a tapas, socos, chutes e derrubadas

Davi Galvão - 21 de junho de 2025

Briga foi registrada em vídeo por testemunhas. (Foto: @nitimnoticias_oficial)

Uma briga em uma distribuidora de bebidas no bairro Sítios Santa Luzia, em Aparecida de Goiânia, terminou em porradaria entre duas mulheres e foi registrada em vídeo.

O caso aconteceu nesta sexta-feira (20), mas as imagens viralizaram após uma publicação do perfil @nitimnoticias_oficial, que registrou o começo da discussão, bem como a que fim levou.

Pelo vídeo, é possível depreender que o desentendimento começou após uma mulher, de blusa vermelho xadrez, discutir com o dono do estabelecimento a respeito do uso da calçada.

Com os ânimos se acirrando, o tom também se elevou, enquanto o proprietário pedia para que ela saísse do local, visto que outros clientes presenciavam toda a cena.

Uma das pessoas que estavam lá também comentou que a mulher estava bêbada e mesmo assim havia chegado dirigindo.

Poucos momentos depois, a filmagem é cortada para o momento no qual outra mulher, também de blusa vermelha, aparece já em luta corporal com a outra, atingindo-a com diversos socos e chutes, levando a adversária ao chão.

Comentários na publicação original também sugerem que a primeira mulher seria na verdade ex-companheira do proprietário do local e a outra, que aparece desferindo os golpes, seria a atual.

A reportagem tentou contato com a distribuidora para apurar a situação, mas não obteve retorno. A Polícia Militar (PM) não chegou a ser acionada.

