Deu a filha para adoção após engravidar na adolescência e hoje são grandes amigas

Uma mulher expôs sobre a trajetória que vivenciou com a filha: ela engravidou aos 19 anos, sentiu muito medo do desconhecido e preferiu entregar a filha para a adoção.

Gina Crostts contou que estava com muito receio à época, por ter de enfrentar a situação sozinha, enquanto adolescente.

No entanto, quando tomou a decisão se certificou que a nova família da bebê seria a melhor, pois zelariam dela e a proporcionariam uma vida boa.

“Quando tomei a decisão de dar minha pequena borboleta para adoção – quatro dias após ela nascer – tentei encontrar os melhores pais do mundo, estudei e analisei muitos casais até que finalmente consegui escolher um”, contou ao portal Enteráte de Algo.

Apesar da adoção, a nova família jamais tentou excluir a mãe biológica da vida da garotinha, inclusive, mandaram fotos dela por alguns anos.

“Isso é algo que vou agradecer aos pais adotivos da minha pequena borboleta por toda a minha vida, eles nunca me deixaram de lado, me senti presente em todos os momentos da vida de Kalyn.”

Gina acabou se casando, posteriormente, tendo mais três filhos, mas em momento algum ela deixou de mencionar a primogênita.

“Todos os anos comemoramos o aniversário dela, dei minha filha para adoção, mas nunca a esqueci.”

Ela só não imaginou que encontraria a adolescente andando pelo shopping. A mãe biológica ficou completamente em choque ao reconhecer a garota, que agora está com 17 anos.

“Eu rapidamente me aproximei dela, eu sabia que era minha filha, eu senti e quando vi o pai dela ao lado dela confirmei. Ele me viu e com seu olhar me disse que eu poderia chegar mais perto”, relembrou.

Recomeço

Após tantos anos afastadas fisicamente, mãe e filha se reencontraram e decidiram recomeçar a história do zero.

Atualmente, elas fazem passeios, viagens e até compras juntas. Além do mais, as famílias se uniram no último natal e confraternizaram juntos, em completa harmonia.