Homem cai em córrego e é socorrido às pressas pelo Corpo de Bombeiros em Anápolis

Equipes do Corpo de Bombeiros precisaram se mobilizar, na tarde desta terça-feira (15), para socorrer um homem que caiu em um córrego, na Travessa Jean-Jacques Wirth, que liga a Avenida Brasil Sul com a Avenida Senador José Lourenço Dias, no Centro de Anápolis.

O Portal 6 acompanhou de perto toda a ação. Testemunhas afirmaram aos militares que a vítima, que estaria em alguma espécie de surto, teria conseguido passar por uma cerca nas proximidades e acabou se desequilibrando.

No local, uma das dificuldades enfrentadas pelos socorristas foi de retirar o excesso de lixo para, enfim, alcançar o homem, que corria riscos de afogamento.

Dois policiais militares também estiveram no local para dar apoio e o espaço precisou ser rapidamente isolado para afastar populares.

O resgate durou cerca de meia hora e a vítima foi levada para uma unidade hospitalar, com uma possível fratura.

