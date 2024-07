Saiba o que pode acontecer com quem for pego vendendo ingressos do Arraiana

Festa tem teor beneficente e entradas devem ser obtidas apenas por meio de troca de alimentos

Samuel Leão - 17 de julho de 2024

Doação de alimentos para o Arraiana. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

Como é de costume, com a chegada do Arraiana, diversos “espertinhos” tentam aproveitar da ocasião para tentar lucrar e acabam infringindo uma norma da gestão. No entanto, a consequência pode ser severa para quem tiver esse tipo de atitude

Isso porque, caso o vendedor seja flagrado pelas autoridades, pode ser preso e pagar uma multa. A informação foi confirmada ao Portal 6 pela Prefeitura de Anápolis, que ressaltou o teor beneficente da festa.

Os ingressos devem ser exclusivamente adquiridos via troca de alimentos, sendo proibida a venda por qualquer valor. Os alimentos arrecadados serão destinados para instituições socioassistenciais e pessoas direcionadas pelos CRAS.

Nas últimas edições do festival, foram registradas diversas denúncias, apontando cambistas revendendo os ingressos, por preços que variam entre R$ 80 e R$ 100.

Em 2023, dois jovens foram flagrados pela Polícia Militar (PM) vendendo as entradas. Ambos foram encaminhados para a Central de Flagrantes e tiveram que assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Confira abaixo a nota emitida pela Prefeitura de Anápolis na íntegra:

A Prefeitura de Anápolis informa que os indivíduos flagrados realizando trabalho de cambista com os ingressos do Arraiana 2024 podem ser enquadrados na Lei dos Crimes contra a Economia Popular (Lei nº 1.521/51), que prevê penas de seis meses a dois anos de detenção, além de multa.

Vale ressaltar que o Arraiana é uma festa beneficente. Os ingressos são obtidos exclusivamente mediante a troca de alimentos, não podendo ser vendidos por nenhum valor monetário. Além disso, os alimentos arrecadados serão revertidos para instituições socioassistenciais e pessoas referenciadas pelos CRAS.