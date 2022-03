Com reajuste da Petrobras, preço do gás já aumentou cerca de 13% em Anápolis

Apesar da alta vista nos últimos meses nos preços dos alimentos, com R$ 15 ainda é possível comprar, por exemplo, dois pacotes de feijão ou cinco caixinhas de leite ou até algumas frutas e verduras.

Mas esse valor é também a quantia aproximada que muitos anapolinos terão de desembolsar a mais quando precisarem comprar o gás de cozinha.

É que junto com o reajuste do combustível, a Petrobras também anunciou, na última semana, o aumento de 16% no valor do gás. Essa diferença já é uma forte realidade em Anápolis.

Nesta quarta-feira (16), a reportagem do Portal 6 entrou em contato com ao menos cinco distribuidoras para saber o que mudou nos valores desde o anúncio do aumento.

Na maioria dos estabelecimentos, o botijão era comercializado por quantias que variavam entre R$ 105 e R$ 110. Agora, os preços estão entre R$ 120 e R$ 125. Uma diferença de cerca de 13%.

Há ainda alguns poucos locais que oferecem a opção de parcelamento, mas que podem fazer o gás chegar a até R$ 130 por causa dos juros das maquininhas.