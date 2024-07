Racismo no Mercado Municipal de Anápolis vira caso de polícia

Vítima informou na delegacia que ofensas vindas da mesma pessoa é recorrente

Thiago Alonso - 24 de julho de 2024

Mercado Municipal Carlos Pina, em Anápolis. (Foto: Captura/Google Street View)

Três pessoas foram parar na delegacia após um caso de racismo registrado na manhã desta quarta-feira (24), no Mercado Municipal Carlos Pina, em Anápolis.

Na ocasião, um homem de 32 anos, que é comerciante no local, foi abordado pelo suspeito, de 60 anos, que chegou já proferindo palavras de cunho racista contra ele.

Entre as ofensas, o idoso o chamou de “preto” e “macaco”, sem nenhum motivo, apenas com a intenção de causar discórdia.

Vendo a confusão, um vigilante do estabelecimento tentou apaziguar a situação. No entanto, ele foi recebido com ainda mais ofensas, com o suposto autor o chamando de “preto safado”.

A discussão se acalorou ainda mais quando o idoso tentou atingir os trabalhadores jogando pedaços de rapadura neles.

Irritadas, as vítimas acionaram a Polícia Militar (PM), que conduziu os três envolvidos até uma delegacia da Polícia Civil (PC).

Lá, um dos homens relatou que os insultos eram recorrentes e que esta não era a primeira vez que havia sido ofendido. Ele ainda contou que o idoso também é conhecido por assediar mulheres que passam pelo Mercado Municipal.

Ao consultar a ficha do suposto criminoso, os militares verificaram que ele possui quadro clínico alegando problemas mentais.

O caso deverá ser investigado mais a fundo pelas autoridades competentes.