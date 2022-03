Mesmo com Carnaval, números da Covid-19 caem vertiginosamente em Goiás

Passados 15 dias da Quarta-Feira de Cinzas, o último dia de Carnaval, os números da Covid-19 seguem uma tendência de queda em Goiás.

Segundo dados do Painel da Secretaria Estadual de Saúde (SES), as internações pela doença em leitos de UTI caíram cerca de 82%, saindo de 304 pacientes no dia 02 de março para 55, nesta quinta-feira (17).

Nas enfermarias, as vagas destinadas à doença que estavam ocupadas caiu de 186 para 62 no mesmo intervalo de tempo, em uma redução de cerca de 67%.

Em relação ao número de mortes e contaminações, a queda nos índices semanais também foi grande, desde a nona semana epidemiológica de 2022 (SE 9), entre os dias 27 de fevereiro e 05 de março para a mais atual.

Na SE 9, foram 5498 novos casos registrados de Covid-19, enquanto o número de óbitos foi de 65.

Já na SE 10, entre os dias 06 e 12 de março, esse número já reduziu para 3684 contaminações e 44 falecimentos.

Até o momento, na SE 11, que se iniciou no dia 13 e se encerra no dia 19, foram apenas 1558 ocorrências de novos pacientes com o coronavírus e apenas sete mortes.

Embora a semana epidemiológica ainda não tenha acabado, é possível calcular que a média de novos registros vem caindo nesse intervalo de 15 dias.

Na SE 9, o número de novos casos era de 785 por dia e nove óbitos eram registrados diariamente. Isso já é mais do que todas as ocorrência registradas na SE 11 até a publicação desta matéria.

Ao Portal 6, o médico epidemiologista Marcelo Daher explicou que essa tendência era esperada para este momento.

Visto que houve um pico muito alto no início do ano, a tendência nos meses seguintes é que se tenha um “repique”, com mudanças não tão acentuadas.

Contudo, Daher lembrou o cenário da Europa, que passou por um período de cerca de um mês de tranquilidade e vivencia um novo aumento de casos, advindos da sub-variante BA.2 da Omicrôn.

“O momento atual é de enorme tranquilidade, bem diferente da mesma época no ano passado. Mas temos que ter atenção, olhar o que acontece na Europa, pois o que está acontecendo lá, reflete o que pode acontecer aqui depois”.

Ainda de acordo com médico, a janela epidemiológica para que se tenha um novo pico de casos de Covid-19 em Goiás pode ocorrer no mês de abril e o estado deve se preparar para a chegada desse cenário.