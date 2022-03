Problema elétrico paralisa atendimentos no 192 do SAMU, em Anápolis

Atualizado às 13h50 com mais informações

vo

Por causa de um problema elétrico na região da sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), registrado na manhã desta quinta-feira (17), os atendimentos pelo 192 estão suspensos.

Ao Portal 6, a coordenadora-geral do SAMU, Eliane Bento Moreira de Lima, explicou que todos os populares que precisarem de socorro devem entrar em contato com o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Uma equipe com médico também já foi colocada junto com os militares para receber as demandas mais graves.

Já as unidades de saúde que precisarem solicitar o apoio das ambulâncias devem entrar em contato pelo telefone 021 62 3314-4339.

“A gente já está trabalhando em cima da solução. O pessoal está mobilizado, tanto da elétrica quanto o pessoal da informática e os que mexem com eletrônico. Em breve acredito que vai estar resolvido”, afirmou Eliane.

Nota da redação: Às 13h40, o SAMU entrou em contato com o Portal 6 para anunciar que o problema foi resolvido e o 192 já voltou a funcionar normalmente.