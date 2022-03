Morre aos 34 anos o jornalista esportivo Paulo Vitor

Morreu na noite desta quinta-feira (17) o jornalista Paulo Vitor, mais conhecido como PV, aos 34 anos. O falecimento ocorreu após a realização de uma cirurgia bariátrica.

PV era bastante conhecido na imprensa esportiva goianiense, tendo trabalhado em diversos veículos. Por último, ele estava na BandNews FM, onde ocupava a função de apresentador.

Além de cronista esportivo, Paulo Vitor mantinha projetos paralelos a profissão. Ele foi o criador do projeto Bola de Ouro, que atendia crianças no Jardim Curitiba, na região Noroeste da capital.

A morte de PV causou comoção entre os amigos e colegas de profissão. Várias mensagens de pesar foram compartilhadas nas redes sociais.

A Federação Goiana de Futebol (FGF) lamentou o falecimento do jornalista e anunciou que as partidas de ida das semifinais do Campeonato Goiano, disputadas neste sábado (19) e domingo (20), terão um minuto de silêncio.