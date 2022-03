Alguns brasileiros possuem o hábito de economizar uma grana para ir aos Estados Unidos fazer compras. O país norte-americano é conhecido por seus produtos de boa qualidade, até mesmo de marcas conhecidas, e o preço acessível. Ok, mas se você faz parte do time que nunca teve a oportunidade de ir até lá fazer umas comprinhas, conheça agora alguns produtos que só são achados nos EUA!

6 produtos que só são achados nos EUA e todo brasileiro gostaria de ter:

1. Shout Wipe&Go

Esse aqui seria um baita quebra galho se existisse no Brasil. Os lenços tira manchas, resumidamente, funcionam como em um passe de mágica, removendo as manchas em um produto que cabe na palma da mão.

2. Tide To Go

E se você acha que a função de tira manchas é exclusiva dos lenços, aqui vai mais uma invenção genial: caneta tira manchas. Mais prática que os lenços, a caneta pode ser facilmente guardada nos bolsos e usada em restaurantes e bares toda vez que sujar sem querer a roupa.

3. Water Proofer

Praticidade é o nome dos estadunidenses no quesito invenções. Esse spray, no geral, funciona como um impermeabilizador, protegendo estofados de água e óleos. Incrível, né?

4. Friction Block Band-Aid

Enquanto aqui temos os tradicionais curativos Band-Aid, nos states há essa versão em spray. Assim, você aplica em regiões que exigem proteção, por exemplo, no calcanhar para usar sapatos.

5. Instant Cuticle Remover

Nem precisa ter o inglês perfeito para entender o que esse produto faz. O Instant Cuticle Remover promete desaparecer com as cutículas das suas unhas em pouquíssimos segundos. Pelo visto as manicures estadunidenses não arrancam bife de ninguém.

6. Twistables Colored Pencils

Por fim, temos mais um produto que parece mágico! Apresentamos à vocês os lápis que não precisam de aprontar. Eles possuem uma estrutura plástica que protege a ponta de ser quebrada.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!