O que você precisa saber sobre os rótulos de produtos alimentícios?

O rótulo é definido como toda inscrição, legenda, imagem, matéria descritiva ou gráfica estampada sobre a embalagem do alimento. Nele estão presentes informações como benefícios, composição nutricional, prazo de validade, instruções de uso e peso do conteúdo.

A alta tecnologia na indústria alimentícia possibilita cada vez mais a criação de novos produtos. Muitas vezes esses alimentos são prejudiciais à saúde por se distanciarem do que realmente é saudável – os alimentos in natura – esses produtos são chamados de ultraprocessados.

Com o intuito de ampliar suas vendas, as indústrias podem mascarar algumas informações, adicionar imagens atrativas e até descrever o produto como saudável. Por isso é preciso ficar atento na hora das compras.

A lista de ingredientes apresenta-se por ordem decrescente, os primeiros ingredientes da lista são aqueles que existem em maior quantidade no alimento. O ingrediente açúcar, por exemplo, deve ser evitado em uma alimentação saudável, logo, quanto mais ao final da lista ele estiver, melhor.

O açúcar pode estar ”disfarçado” no alimento e é apresentado na lista de ingredientes com outros nomes, alguns exemplos são: Dextrose, dextrina, frutose, glicose, glucose, maltose, maltodextrina, oligossacarídeos, sacarose, xarope glucose-frutose, xarope de milho.

Além disso, é comum o uso de conservantes e aditivos alimentares. Esses ingredientes são responsáveis pelas características sensoriais e pela conservação desses produtos. Neste caso nomes de ingredientes que você desconhece como alimento devem ser evitados.

Sendo assim, é preciso ficar atento, dar preferência para os minimamente processados, ou seja, priorizar aqueles que contem poucos ingredientes, e mais importante, fazer os alimentos in natura a base da sua alimentação.

Ana Teixeira é nutricionista, formada pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e especialista em Nutrição Funcional. Tem consultório próprio em Anápolis e escreve todas as quartas-feiras no Portal 6. Siga-a no Instagram.

As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as opiniões do site.