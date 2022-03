Para quem é da cidade grande, ir ao shopping é algo muito comum e até prático, porque lá encontra-se de tudo. E quando falamos tudo, é tudo mesmo! Lojas de roupa, calçados, farmácias, restaurantes, a lista é extensa… Mas você já parou para pensar no que acontece nos bastidores? Veja agora alguns segredos que os vendedores de shopping guardam!

6 segredos que os vendedores de shopping guardam a 7 chaves para você não saber:

1. Roupas sem etiquetas

Vamos começar por esse segredo aqui. Com certeza, você já se perguntou o porquê de algumas roupas não terem etiqueta, a resposta é simples: tática. Algumas lojas usam dessa estratégia para os clientes perguntarem e eles poderem oferecer mais produtos.

2. Falta de peças

Outro segredo das vendas é quando não encontramos aquele look do nosso tamanho e o vendedor vem oferecer uma peça menor ou maior que tem no estoque. Essa é uma grande tática para te fazer experimentar a peça e quem sabe buscar outras.

3. Elogios

Sim, todo vendedor vai elogiar a sua peça experimentada. Eles aproveitam essa deixa para sugerir mais peças, complementar o look e ainda opinar sobre quando usar, nos induzindo à compra.

4. Metas

A grande maioria das lojas trabalham com metas. Os vendedores, assim, irão usar de todos os artifícios para vender. E até vale falar “esse é o último produto do estoque”.

5. Cliente satisfeito

Aqui vai mais um segredo! Quando os vendedores desconfiam de que aquela peça não vai ficar boa em você, eles já puxam sua atenção para outras opções. Isso porque se o cliente experimenta aquela roupa e ela não fica boa, as chances dele desistir da compra naquele lugar são grandes.

6. Ambiente

Por fim, em épocas de grande movimento, como Black Friday, as lojas costumam deixar o som ambiente no volume mais alto. A intenção é fazer os clientes comprarem e saírem logo da loja. Já reparou?

