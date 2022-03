Idoso é atropelado após sair de açougue em avenida movimentada de Anápolis

Um idoso de 76 anos precisou ser socorrido às pressas neste sábado (19) depois de ser atropelado na Avenida Presidente Kennedy, na altura do bairro Maracanã, em Anápolis.

Aos policiais militares, o condutor do veículo envolvido afirmou que estava trafegando pela via quando o senhor teria saído de dentro de um açougue, repentinamente, e atravessado a rua.

Para evitar acertar o pedestre, o homem ainda teria tentado desviar e chegou até mesmo a subir no canteiro, porém não foi possível realizar a manobra a tempo.

O idoso foi atingido nas costas, bateu no para-brisa do veículo e foi em seguida ao chão. Rapidamente, o motorista acionou o socorro e ficou ao lado dele até que fosse resgatado.

No local, uma equipe do Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA) com um corte profundo na testa e escoriações pelo corpo.

Ao Portal 6, a unidade hospitalar informou que o paciente está bem e já recebeu alta médica.