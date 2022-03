Mendanha é recebido por Bolsonaro e sinaliza apoio para disputar o Governo de Goiás

Atual prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (sem partido) participou neste sábado (19) de uma reunião com o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), no Palácio do Planalto, em Brasília.

Acompanhado de Magda Moffato, presidente estadual do PL, e outras lideranças goianas, o encontro sinalizou um apoio ao político para disputar o Governo de Goiás.

Nas redes sociais, inclusive, Mendanha afirmou que está construindo uma frente de oposição em relação a atual gestão e que a conversa com o presidente foi em prol do “desenvolvimento de Goiás”.

“Estamos dialogando pelo desenvolvimento de Goiás. As divergências entre o atual governador e o presidente atrapalharam e muito o crescimento de Goiás”, escreveu.

“Como pacificador me coloquei à disposição do presidente [para], com a benção de Deus e do povo goiano, fazer um trabalho conjunto a favor dos goianos”, completou.