O celular atualmente é um item essencial na vida de qualquer um. Por exemplo, muita gente usa para trabalhar, paquerar e até manter contato com familiares distantes, não é mesmo? Bom, mas tem dias que usar o aparelho se torna insuportável. Isso porque, quando sua memória fica cheia, ele fica muito mais lento e chato de mexer. Por isso, hoje vamos te dar dicas de como deixar o seu celular melhor e mais rápido!

6 truques para deixar seu celular melhor e mais rápido na hora:

1. Apegue aplicativos

Primeiramente, esse truque aqui é antigo e todo mundo já sabe, mas não custa nada frisar. Basicamente, é muito importante eliminarmos aplicativos desnecessários que só estão ali para encher nossa memória. Logo, identifique-os e apague já.

2. Faça backup

Em seguida, outra coisa que pode melhorar o desempenho do seu smartphone é fazer backup regularmente, a cada 2 meses, no mínimo. Em suma, essa tática vai remover itens da memória inúteis, além de salvar tudo em um computador, esvaziando seu celular.

3. Atualize os apps

Ok, você com certeza deve atualizar sempre os seus aplicativos, não é mesmo? Porém, saiba que, se você não atualiza, apenas quando chega no limite de usar aquela versão, você pode estar perdendo espaço na memória. Essencialmente, quanto mais atualizamos os aplicativos, os bugs são eliminados e traz mais agilidade para o aparelho.

4. Não use os dados em segundo plano

Se você não sabe o que quer dizer dados em segundo plano, não se preocupe, pois esclarecemos para você. No geral, existem alguns apps, como de redes sociais, que ficam funcionando mesmo quando não estão em uso. Mas por que existe isso? Simples: para você sempre receber notificações. Porém, o problema é que isso deixa o smartphone mais lento. Por isso, desative essa função.

5. Atualize seu sistema operacional

Bom, seja Android ou iOS, sempre mantenha seu sistema operacional atualizado. Em suma, isso vai te ajudar muito a melhorar o desempenho do seu celular. Isso porque, a atualização vem para trazer uma nova versão do sistema de uso, liberando memória, eliminando bugs e deixando o celular mais rápido.

6. Exclua dados em cache

Por fim, se você nunca ouviu falar sobre dados em cache, suas dúvidas chegam ao fim aqui! Basicamente, esse termo é dado a uma biblioteca do celular, onde fica armazenado arquivos temporários, como imagens ou scripts de sites. Todavia, a longo prazo o cache pode lotar sua memória e deixar seu celular lente. Fique de olho!

