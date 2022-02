Descubra o verdadeiro significado do emoji de rosto invertido no WhatsApp

Quem não usa WhatsApp, né? Aliás, são tantos usuários que o aplicativo busca sempre inovar. Inclusive, adicionando formas de melhorar a comunicação. Por exemplo, figurinhas, imagens, vídeos, GIFs e muito mais. Bom, ao lado disso tudo existem os clássicos emojis, que nos acompanham desde o MSN, não é mesmo? Por isso, hoje vamos te falar o verdadeiro significado do emoji de resto invertido. Você vai surpreender-se!

Primeiramente, para baixar o aplicativo oficialmente, você pode entrar nos links a seguir de acordo com o sistema operacional que seu telefone usa. Por exemplo, para quem usa Android, iOS e para quem usa celulares Huawei. Além disso, para baixar o WhatsApp Web, basta acessar o link para Mac ou Windows.

Qual o verdadeiro significado do emoji de rosto invertido?

Bom, se você sempre usou essa carinha, sem saber muito bem o que ela representa, chega de mistérios! A verdade é que nem o aplicativo sabe ao certo o que ela expressa, por isso existem várias definições. Basicamente, uma delas é que ela representa um absurdo. Além disso, também é usada como uma emoção ambígua e outras vezes como uma piada.

Ok, e não paramos por aí! Em suma, esse emoticon também pode simbolizar uma loucura, destacando que sua vida é algo que você leva com alegria e que seu mundo está de cabeça para baixo ou diferente do dos outros.

O importante é que o emoji de rosto invertido foi aprovado como parte do Unicode 8.0 em 2015 e, como dissemos, tem vários significados.

