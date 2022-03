Após travar luta contra doença sem cura, professora da UFG morre e causa comoção

Professora aposentada do Instituto de Estudos Socioambientais (Iesa), da Universidade Federal de Goiás (UFG), Maria Geralda de Almeida faleceu neste sábado (19).

Em nota divulgada pela UFG, a instituição informou que há anos ela era portadora de esclerose múltipla e recentemente foi internada para tratar uma infecção, mas teve uma piora no quadro clínico.

“A Universidade Federal de Goiás solidariza-se com a família da professora Maria Geralda de Almeida, seus amigos e numerosos estudantes que se formaram a partir de seus ensinamentos”, postou.

Apesar de estar aposentada, Maria Geralda seguia atuando como docente voluntária e pesquisadora no Iesa. Antes de chegar a UFG, ela trabalhou nas universidades federais do Acre, Sergipe e Ceará.

Em nota, Rogério Cruz (Republicanos), prefeito de Goiânia, lamentou a morte da professora e destacou o legado deixado por ela para a sociedade.

“Em tempos em que aprendemos a admirar ainda mais a importância da ciência para a evolução da nossa sociedade, somos eternamente gratos ao legado de Maria Geralda de Almeida”.

O velório ocorreu na tarde deste domingo (20), no Complexo Vale do Cerrado, em Goiânia. Ela foi cremada e as cinzas serão encaminhadas para Montes Claros (MG), terra natal da docente.