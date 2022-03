Motociclista morre após ser atingido por carro e motorista fugir

Um motociclista acabou perdendo a vida nas ruas de Goiânia na noite deste sábado (19), após colidir com um carro na Avenida Engenheiro Fuad Rassi.

Ainda não identificado, o condutor da moto trafegava pela via pública quando foi surpreendido por um VW/GOL prata, que desrespeitou a sinalização de pare e fez uma conversão à esquerda.

Após a colisão, a vítima chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao cais Vila Nova.

Porém, mesmo com o atendimento, foi constatado o óbito ao chegar na unidade.

Enquanto isso, o motorista do carro fugiu do local. Contudo, uma testemunha conseguiu fotografar a placa do automóvel, que foi posteriormente encontrado abandonado pela Polícia Militar no Bairro Feliz.

O veículo foi guinchado para o pátio da polícia, onde será feito um trabalho de perícia.

A Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia (DCIT) informou que abrirá um inquérito para apuração e responsabilidade do fato.

Confira a seguir uma filmagem que captou o momento do acidente: