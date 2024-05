Homem é flagrado furtando mercadorias de supermercado em Anápolis e explica motivo

Segurança notou a movimentação estranha e decidiu seguir o "cliente", o detendo ao comprovar que estava saindo do estabelecimento sem pagar

Da Redação - 18 de maio de 2024

Câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento do crime. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 47 anos, foi detido nesta sexta-feira (17), após ser flagrado por segurança furtando inúmeras mercadorias dentro de um supermercado, localizado no bairro Jardim das Américas, em Anápolis.

Câmeras de segurança flagraram toda a ação, sendo possível identificar que o autor entrou no comércio, escondeu alguns itens no corpo e saiu de moto.

Pouco tempo depois de sair, o mesmo homem retornou para o estabelecimento. Assim, o segurança do local notou uma movimentação suspeita e ao perceber o que estava acontecendo, decidiu seguir o “cliente”.

O homem estava saindo sem pagar pelas mercadorias, e então o profissional agiu e, já fora do comércio, conseguiu deter o suspeito de furto.

Diante dos fatos, a Polícia Militar (PM) foi acionada. Os itens furtados foram encontrados com o homem e, em conversa com os policiais, ele confessou ter cometido o crime para revender e assim conseguir pagar o aluguel do imóvel em que vive.

Os envolvidos foram então conduzidos até a Central de Flagrantes, onde o suspeito foi autuado pelo crime de furto.