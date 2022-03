Assassinato em Terezópolis: polícia identifica vítima e assassino

Foram reveladas as identidades dos envolvidos em um crime que chocou a cidade de Terezópolis de Goiás, município localizado na região Central do estado, no início da tarde desta segunda-feira (21).

Fernando Inácio da Silva, de 37 anos, foi até a Rua Joaninha, no Centro da cidade, no local onde Mariana Almeida da Silva trabalhava, portando duas armas de fogo.

Segundo informações do Comando de Policiamento Urbano (CPU) do 24º Companhia Independente da Polícia Militar, ele havia tentado conquistar a mulher, sem ser correspondido de volta.

Além disso, o homem ainda teria problemas psicológicos.

Chegando ao estabelecimento, ele atirou contra a moça, que morreu no local. Na sequência, o autor dos disparos atentou contra a própria vida.

Após ser acionada, a Polícia Militar (PM) encontrou os dois corpos ainda na sala comercial onde Mariana trabalhava.

Uma perícia foi realizada no local e imagens de câmeras de segurança deverão ser utilizadas para mostrar exatamente a sequência de como tudo aconteceu.