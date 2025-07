6 padarias de Goiânia para se deliciar no café da manhã

De pães artesanais a quitandas tradicionais, descubra endereços que são destaque em avaliações e garantem experiências imperdíveis logo de manhãzinha

Anna Júlia Steckelberg - 01 de julho de 2025

Se o charme do café da manhã envolve aroma de pão recém-saído do forno, ingredientes frescos e aconchego, esses seis endereços merecem sua atenção.

Selecionamos padarias que combinam qualidade, tradição e inovação, e que estão ativas e bem avaliadas por clientes, segundo o TripAdvisor.

6 padarias de Goiânia para se deliciar no café da manhã

1. Dolcci Empório

Com mais de 30 anos de mercado, a Dolcci Empório é referência em padaria completa, que vai muito além do pão francês.

No início da manhã, já oferece pães, quitandas, bolos e salgados preparados na hora, além de frios e produtos complementares para um café reforçado. A variedade e o padrão de higiene elevado explicam o reconhecimento e o bom atendimento.

2. Panificadora Maná

Avaliada como uma das melhores de Goiânia pelos usuários do TripAdvisor, a Panificadora Maná atrai pelo excelente custo-benefício.

Os destaques incluem a coxinha com catupiry e as quitandas, feitas com ingredientes de qualidade.

Ideal para quem busca sabor brasileiro autêntico logo cedo.

3. Della Panificadora

Outra queridinha de quem avalia no TripAdvisor, a Della é elogiada pela oferta constante de pão francês, tanto tradicional quanto integral ou com gergelim, e pela consistência no preparo.

4. Panificadora Canadá

Ainda pouco avaliada na plataforma, a Panificadora Canadá aparece em mapas e listas por sua presença ativa na cidade.

Trata-se de uma boa aposta para quem quer explorar sabores e aguardar pelas primeiras avaliações que confirmem seu padrão e oferta diária.

5. Dellicata Pães

Especializada na produção de pães artesanais diferenciados, a Dellicata se destaca pelo toque artesanal e releituras criativas do tradicional.

Clientes valorizam suas baguetes, pães rústicos e doces. Embora seja mais recente, já atrai público fiel pela qualidade.

6. Petit Pão Panificadora

Ampla aceitação no TripAdvisor indicam que a Petit Pão conquistou seu espaço entre as favoritas de Goiânia.

Com cardápio que combina pães variados, doces e salgados, oferece um ambiente acolhedor e uma rotina de fornadas que agrada quem busca frescor e atendimento simpático.

