Encantada com atitude de um morador de rua, mulher dá uma chance para ele e anuncia noivado

Uma mulher decidiu tornar pública a história completamente atípica da origem do relacionamento atual: ele era morador de rua e ela foi quem o ajudou.

Jasmine Grogan conheceu Macauley Murchie em uma despretenciosa ida ao mercado, na Inglaterra, depois de avistar o rapaz em situação de rua.

Ela contou que o ofereceu dinheiro como uma pequena ajuda, mas ele recusou por timidez. A moça então entrou no mercado pensativa e realizou as compras.

Na saída, Jasmine relata que o rapaz se propôs a pegar as compras dela e colocar no táxi, para a poupar dos esforços.

“Perguntei se ele queria que eu comprasse algo para comer, ele estava envergonhado, mas aceitou. Nós fomos jantar e tivemos uma longa conversa sobre a vida dele”, relembrou no vídeo postado no Tik Tok.

Após a noite juntos, a jovem ainda comprou um celular para Macauley. Ela não queria que eles perdessem o contato.

Totalmente agradecido, o rapaz a digitou logo depois da despedida: “você fez meu dia, muito obrigado por tudo, você é incrível. Não consigo parar de pensar em você”, escreveu.

“Você não precisa me agradecer, eu também não consigo tirar você da minha cabeça”, respondeu Jasmine.

Início de uma relação

A partir disto, eles marcaram um novo almoço e, em uma outra ocasião, a moça convidou o morador de rua para dormir na casa dela.

Murchie passou a dividir a residência com a mulher e acabou conseguindo um emprego, enquanto ela auxiliava com roupas novas e com a aparência.

“Ele acabou ficando muito mais do que uma noite. Nós nos apaixonamos instantaneamente. Eu sabia que era ‘a’ pessoa certa para mim”, descreveu.

O casal deu continuidade ao relacionamento, conseguiu uma melhor situação financeira, até que Macauley decidiu pedir a mão da amada para enfim se casarem.

Ela prontamente aceitou e, atualmente, a dupla apaixonada já tem dois filhos pequenos e vive muito bem.

Segundo Jasmine, ajudar o homem foi “a melhor decisão” que já tomou na vida.