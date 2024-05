6 lugares no mundo que não aparecem no Google Maps

Há lugares que permanecem ocultos e não aparecem no aplicativo por diversos motivos

Ruan Monyel - 08 de maio de 2024

(Foto: Ilustração/Pexels/ Brett Jordan)

O Google Maps se tornou uma ferramenta indispensável nos dias atuais, sendo utilizado diariamente por grande parte da população, seja para trabalhar ou até mesmo para explorar o mundo.

Porém, ainda há lugares que permanecem ocultos e não aparecem no aplicativo, seja por motivos de segurança ou por causas ainda desconhecidas.

Estes locais intrigantes acabam despertando a curiosidade daqueles que desejam se aventurar além dos limites do aplicativo de mapas mais popular do mundo.

6 lugares no mundo que não aparecem no Google Maps

1. Aeroporto de Minami, Japão

Esse aeroporto é exclusivo para jatos particulares e não recebe nenhum tipo de voo comercial, tendo o uso extremamente restrito.

Embora os motivos para a ausência no aplicativo nunca tenham sido revelados, muitos acreditam que seja para manter a utilidade restrita ao governo do país.

2. Usina Nuclear de La Hague, França

Localizada no norte do país, a usina é responsável pelo retratamento de combustível nuclear, sendo uma das instalações mais importantes do país.

Porém, apesar de sua significância, mantê-la longe do Google Maps é uma medida de segurança para manter o público longe.

3. Ilha Moura, Polinésia Francesa

Ainda no continente europeu, a Ilha Moura, possui belezas naturais deslumbrantes, mas esconde um passado polêmico, já que foi cenário de testes nucleares.

Por questões de segurança e defesa, os mapas do aplicativo não mostram a localização exata da ilha, mas ela fica no meio do oceano Pacífico.

4. Avenida Seymour, 2207, Ohio

Embora pareça loucura que um endereço específico esteja fora do Google Maps, esse é um caso considerado chocante.

O endereço foi palco do sequestro de três mulheres que foram mantidas em cativeiros por quase 10 anos, então, por medidas de segurança, a localização foi removida do aplicativo.

5. Pátio de Los Naranjos, Espanha

Localizado em frente a sala de oração da catedral de Sevilha, um patrimônio histórico da Espanha, o Pátio de Los Naranjos encanta os visitantes de todo o mundo.

Mesmo sendo um lugar calmo e repleto de belezas, o motivo da exclusão no Google Maps nunca foi revelado.

6. Coreia do Norte

Por fim, conhecido por seu regime político altamente restritivo e isolamento do mundo exterior, a Coreia do Norte, governada por uma dinastia familiar, é um país envolto em mistério.

Devido ao país optar por manter o sigilo em relação ao território, mas também a falta de acessibilidade a internet, não existe uma definição exata das ruas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades em tempo real!