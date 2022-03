Falta de alinhamento entre bolsonaristas em Goiás complica situação de Gustavo Mendanha, avalia cientista política

Foi rápida a resposta do deputado federal Major Vitor Hugo (União Brasil) ao encontro entre Gustavo Mendanha e Jair Bolsonaro (PL) no último sábado (19).

Em um vídeo postado pelo parlamentar nas redes sociais, nesta segunda-feira (21), o presidente reafirma o apoio a ele como pré-candidato ao Governo de Goiás.

“Vitor Hugo nos acompanha há muito tempo, não só como assessor parlamentar, mas como major do Exército e depois como líder do governo na Câmara dos Deputados”, disse Bolsonaro no vídeo.

“Sabe dos problemas, em especial os voltados para o agronegócio. É uma esperança que aparece e mais uma alternativa para todos, que conta com o meu apoio esta pré-candidatura do Major Vitor Hugo”, complementou.

Em conversa com o Portal 6, a cientista política Ludmila Rosa, explicou que essa falta de alinhamento entre os bolsonaristas em Goiás complica a situação de Gustavo Mendanha na corrida pelo Palácio das Esmeraldas.

“[A publicação de Vitor Hugo] acabou colocando em suspensão a campanha do Mendanha junto ao Bolsonaro”, afirmou.

Liderado pela deputada Magda Mofatto e esposo no estado, o PL não conseguiu apoio expresso de Bolsonaro, que em nenhum momento escondeu a preferência por Major Vitor Hugo na disputa pelo governo local.

Ludmila aponta que a visita ao presidente serviu em um primeiro momento para testar como seria a recepção ao nome do prefeito de Aparecida.

“A ida do Mendanha à Brasília foi mais uma orquestração para buscar ‘forçar’ esse apoio e testar como essa situação poderia repercutir no eleitorado”.

Ainda de acordo com a cientista política, o deputado federal seria uma aposta mais natural para a campanha bolsonarista nas eleições de 2022.

“Hoje o Bolsonaro tem buscado reforçar estados onde foi bem votado, como no caso de Goiás. Nos últimos quatro anos, o Vitor Hugo mais se comportou como Líder de Governo do que como deputado federal por Goiás”.

“Ele tem essa confiança, respeito e trajetória construída junta com o Bolsonaro. O Gustavo Mendanha, por já ter dialogado com diversas alas ideológicas, e até ter recebido apoio do PT, desperta um certo ceticismo”, relembrou.

Clima tenso

A ocasião em que Gustavo Mendanha se encontrou com Jair Bolsonaro causou certo desconforto entre o presidente do Brasil e as lideranças do PL.

O Portal 6 apurou que, durante o evento organizado pela deputada federal Magda Mofatto (PL), o chefe do poder Executivo afirmou que não poderia firmar nenhum tipo de compromisso sem a presença de Vitor Hugo.

Essa afirmação teria gerado constrangimento entre os políticos presentes no encontro. Além de Mendanha e Mofato, estiveram presentes também os deputados Humberto Teófilo (sem partido) e Major Araújo (PSL), além do senador Luiz do Carmo (sem partido).

Veja a seguir o vídeo publicado pelo deputado federal Vitor Hugo (União Brasil) nas redes sociais: