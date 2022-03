O Governo Federal liberou a consulta para quase dois milhões de brasileiros saberem se tem direito a um dinheiro extra através do PIS/PASEP.

O Dataprev fez um reprocessamento dos dados do pagamento do abono salarial em CPFs cadastrados que ainda não receberam o benefício social.

Isso ocorreu porque houve inconsistências no registro desses trabalhadores na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

Dessa forma, eles ficaram impedidos de receber o pagamento. Porém, com a nova avaliação, esse novo grupo poderá ser beneficiado.

Sendo assim, confira se você pode ser um destes dois milhões de brasileiros com direito a receber o dinheiro extra na conta.

PIS/Pasep libera a consulta de dinheiro extra; veja se você tem direito

Quem pode receber?

Para início de conversar, é bom lembrar que o PIS é um benefício pago pela Caixa Econômica Federal a trabalhadores da iniciativa privada e o PASEP é depositado pelo Banco do Brasil aos servidores públicos.

O pagamento da renda extra em 2022 é relativo ao calendário de 2020. Sendo assim, a medida é oferecida para aqueles que assinaram a carteira de trabalho naquele ano.

Além disso, o trabalhador deve estar cadastrado no Pis/Pasep há pelo menos 5 anos e ter recebido remuneração média mensal de até 2 salários mínimos no ano em questão.

Para receber o abono nessa nova rodada, deve-se ter exercido atividade remunerada, durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base considerado para apuração (2020, neste caso).

O pagamento será liberado de acordo com a data de nascimento do beneficiário que recebe o PIS. No decorrer de março serão liberados os valores para quem nasceu de julho a dezembro.

Já o PASEP para servidores públicos obedece o número final de inscrição e, em março, receberão aqueles com número final de 6 a 9.

Quanto o trabalhador pode receber?

O abono é oferecido de acordo com a quantidade de meses que o funcionário exerceu a atividade remunerada. Confira a seguir:

Valor a receber no PIS ou PASEP (Quantidade de meses trabalhados em 2020 / Valor do abono):

1 – R$ 101

2 – R$ 202

3 – R$ 303

4 – R$ 404

5 – R$ 505

6 – R$ 606

7 – R$ 707

8 – R$ 808

9 – R$ 909

10 – R$ 1.010

11 – R$ 1.111

12 – R$ 1.212

Como fazer a consulta?

A consulta pode ser feita pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital).

O download do aplicativo pode ser feito através do celular, em aparelhos com sistema operacional Android ou iOS.

No app, existe uma aba chamada “Benefícios”, onde estão informações sobre o abono salarial, benefício emergencial e seguro-desemprego. Para baixá-lo, clique aqui.

Outro método online é verificar o cadastro através do site do Ministério da Economia, com uma conta Gov.br. Você pode acessar clicando no link.

O PIS também pode ser consultado através do app Caixa Trabalhador. Já a consulta do Pasep deve ser feita através do site do Banco do Brasil, que você pode acessar clicando aqui.

Se o interessado tiver dificuldade de acesso à internet ou com o manuseio de tecnologias, ele também pode fazer a consulta pelo número 158.

Calendário de pagamentos

Datas de pagamento do PIS (mês de nascimento / dia em que vai receber):

Julho – 15 de março

Agosto – 17 de março

Setembro – 22 de março

Outubro – 24 de março

Novembro – 29 de março

Dezembro – 31 de março

Data de pagamento do Pasep pelo Banco do Brasil (Número final da inscrição / dia em que vai receber):

6 – 15 de março

7 – 17 de março

8 – 22 de março

9 – 24 de março

