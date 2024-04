Jovem viraliza ao fazer bolo impossível misturando duas receitas

Um passo a passo inusitado tem sacudido a internet, atiçado a curiosidade e o paladar dos internautas

Anna Júlia Steckelberg - 15 de abril de 2024

(Foto: Captura de Tela/Instagram)

Pudim sabor bolo ou bolo pudim?

Uma receita inusitada tem viralizado na internet e instigando a curiosidade dos internautas. A tal composição, no caso, trata-se de uma sobremesa deliciosa, envolvendo duas coisas que todo mundo gosta: pudim e bolo.

Jovem viraliza ao fazer bolo impossível misturando duas receitas

Acumulando mais de 300 mil seguidores no Instagram, Isabela é uma criadora de conteúdo digital do ramo da culinária.

Em outras palavras, ela produz publicações, especialmente vídeos, de receitas deliciosas e até mesmo diferentonas.

Em um post, que já acumula mais de 590 mil visualizações, ela ensina como fazer um delicioso bolo de pudim ou pudim de bolo – chame como quiser rsrs.

Para a receita é muito simples. Vamos começar pelo pudim.

Primeiro faça a calda, para isso, na forma mesmo coloque o açúcar para caramelizar no fogo. Quando estiver na textura ideal, parta para a massa.

Para isso, bata no liquidificador, ou no fuê, uma lata de leite condensado, a mesma quantidade de leite e dois ovos.

Para a parte do bolo, a internauta recorre a aquelas massas prontas do supermercado, que basta misturar com ovos, leite e gordura – ou conforme manda na embalagem.

Porém, caso queira fazer de forma tradicional não tem problema.

Vamos à montagem!

Para isso, despeje primeiro a massa do pudim por cima da calda e, em seguida, acrescente a massa do bolo.

Não mexa!

Agora, leve o bolo a banho Maria no forno. Assista ao vídeo e aprenda esse passo a passo delicioso!

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por I S A B E L A A N A Y A (@isabelaanaya)

E aí, curtiu esse conteúdo? Então, leia essas outras matérias aqui também e surpreenda-se:

6 melhores carnes para bife: aprenda a escolher e economize no açougue

Conheça o bife que deixa o coração em dia em apenas 2 minutos

6 carnes que não são tão boas para bife e muitos açougues vendem

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias!