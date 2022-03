Portal 6 estreia quadro que explica de forma didática o funcionamento e os problemas da política em Goiás e no Brasil

A partir desta segunda-feira (21), o Portal 6 apresenta uma série de vídeos semanais sobre como se dá legalmente e na prática o funcionamento da política em Goiás e no Brasil.

O produto é produzido e apresentado por Lucas Tavares e editado por Elvis Diovany, com veiculação no canal do Youtube do Portal 6 e nas redes sociais.

Neste episódio de estreia é abordado a participação das mulheres neste universo, bem como os avanços e limitações que este público enfrenta.

