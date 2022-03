O Nevada Beer está de cara nova

O melhor torresmo da cidade! Essa é a frase que define o Nevada Beber que faz sua reinauguração na próxima quinta-feira (24) após ampla reforma e reconfiguração do espaço físico.

O casal de empreendedores Patrícia e Marcelo potencializaram o negócio imprimindo um estilo mais moderno e acolhedor para seus clientes e amigos.

Um dos bares mais disputados da região do Jardim Europa/ Jundiaí / Anápolis City agora apresenta um novo cardápio trazendo pratos diferenciados e ampliando a oferta de petiscos.

Cada vez que um empreendimento cresce em Anápolis, mais empregos diretos e indiretos são gerados, aquecendo o comércio, as compras da indústria e gerando recolhimento de impostos. Anápolis ganha! Todos ganham!

