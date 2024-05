Gustavo Sebba garante que PSDB terá candidato ao Governo de Goiás em 2026

Deputado estadual e presidente da sigla no estado é o entrevistado desta semana do '6 perguntas para'

Pedro Hara - 05 de maio de 2024

Deputado estadual Gustavo Sebba durante sessão na Alego. (Foto: Hellenn Reis/Alego)

Em seu terceiro mandato de deputado na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Gustavo Sebba (PSDB) recentemente assumiu pela primeira vez o comando do PSDB no estado.

Ao ‘6 perguntas para‘ desta semana, o parlamentar garantiu que o partido terá candidatura a governador em 2026 própria com “condições reais de ganhar as eleições”.

Entretanto, no meio do caminho até 2026, será disputada a eleição deste ano. Sebba diz que o PSDB planeja lançar candidatos em diversos municípios, buscando ampliar sua representatividade e formar parcerias estratégicas com outras siglas, principalmente com o Cidadania, partido ao qual é federado nacionalmente.

Questionado sobre a gestão de Ronaldo Caiado (UB) em Goiás, o deputado diz que o governador faz muito “barulho e marketing”, pois ‘Goiás é bonito demais na propaganda, mas que o estado não é aquele’.

Sebba também critica a falta de realizações da atual gestão, afirmando que Caiado não entregou hospitais e escolas, além de não ter criado nenhum programa social, utilizando a estrutura criada que havia sido criada pelo ex-governador Marconi Perillo (PSDB).

6 perguntas para Gustavo Sebba

1. Como presidente estadual do PSDB em Goiás, qual é a sua visão para o futuro do partido no estado e quais estratégias específicas pretende implementar para fortalecê-lo?

Gustavo Sebba: Como presidente estadual da sigla, nossa visão de futuro é que o PSDB é um partido que tem história, legado, investimentos, obras e benefícios entregues nos 246 municípios goianos e com uma presença muito forte neles. Em breve, estará no protagonismo do cenário estadual com chapas completas para cargos majoritários e proporcionais e para o cargo de governador. As estratégias específicas são de fortalecimento do partido em 2024 para que o partido ganhe musculatura, evidentemente, para 2026.

O partido irá lançar candidatos a prefeitos, vice-prefeitos, vereadores em inúmeros municípios goianos. A ideia é que possamos ter o maior número possível de candidatos eleitos do partido e também de composições com outras siglas, fazendo parcerias respeitando a individualidade de cada cidade, mas também pensando na musculatura e no fortalecimento para 2026. E claro, outra estratégia é a união e renovação dos quadros com novos nomes e novas lideranças aliados aos nomes que já temos com muitas experiências com seus legados. Nós estamos juntando a experiência de grandes nomes que já temos com a disposição, a vontade e a determinação da juventude com nomes novos que estão chegando no partido. Essa é a fórmula que nós estamos apostando no crescimento do partido para acompanharmos novamente o protagonismo em 2026.

2. Considerando as eleições deste ano, como está sendo conduzida a montagem das chapas e o diálogo com o partido Cidadania? Quais são os principais desafios e pontos de convergência nesse processo?

GS: Já passamos o prazo de filiação e eu assumi após esse prazo, porém o PSDB é um partido que já fez um trabalho com o Dr. Hélio de filiações e temos uma grande quantidade de candidaturas. Em Goiás, somos o segundo maior partido em número de filiados. Então vamos trabalhar dentro dos filiados que já temos, para que possamos, até as convenções no começo de agosto, ter mais nomes e mais chapas competitivas de vereadores, prefeitos e vice-prefeitos.

O diálogo com o partido Cidadania tem sido excelente. Cidadania é um partido irmão, que está federado conosco. Tenho um ótimo relacionamento com o presidente estadual Michel Roriz. Somos jovens de uma geração nova da política, mas que temos grandes referências como o governador Marconi Perillo e o Comandante Bittencourt, nomes de pessoas que têm legado e experiência, aliados ao nosso trabalho. Vamos fortalecer muito a federação em Goiás, trabalhando tanto com nomes do PSDB quanto do Cidadania que na verdade se fundem em um partido só. Claro que existem desafios nessa composição ao montar chapas, mas esses desafios são vencidos pela convergência do ideal comum, do objetivo que é o mesmo, que é o fortalecimento da sigla com os mesmos ideais. É um partido que tem história particular em Goiás, mas nós somos um partido de oposição ao governo federal e ao governo do estado, mas uma oposição com responsabilidade que diagnostica o que está errado, mas apresenta alternativas e propostas concretas para que a gente possa resolver os problemas das cidades, do estado e do país. Isso une o PSDB e o Cidadania.

3. O PSDB atua como oposição tanto ao governador Ronaldo Caiado quanto ao presidente Lula. Como você avalia as gestões desses líderes políticos e quais são as principais críticas e propostas do PSDB em relação a elas?

GS: As gestões tanto do Governador Ronaldo Caiado como do presidente Lula são muito ruins. O Caiado em Goiás tem feito muito barulho e marketing. Ele tanto criticou outros governos por despesas com marketing e hoje ele gasta muito mais do que foi gasto nas gestões do PSDB com mídias pagas para veículos de comunicação do estado. Hoje Goiás é bonito demais na propaganda, mas a gente sabe que o nosso estado não é aquele da propaganda. Qual grande obra o Caiado fez até hoje? Ele já está no segundo mandato e até hoje ele joga a culpa da inércia dele nas gestões anteriores.

Ele quando assumiu não quis pagar o primeiro mês para o servidor público para tentar culpar a gestão anterior. Que hospitais ele construiu? Nenhum. Ele pegou hospitais construídos pelo governador Marconi Perillo, como o Hospital do Servidor Público e mudou de nome e objeto como o Hospital da Criança e o de Uruaçu, e não construiu nenhum novo, deixando cair muito a qualidade dos hospitais, como por exemplo o CRER que sempre foi uma referência em reabilitação e hoje é só motivo de denúncias.

Também não teve nenhuma escola construída e programas sociais criados, apenas trocou os nomes dos programas sociais do governo Marconi para usar isso como barganha política com uma escala muito menor.

O governo Lula eu entendo também que fez muita propaganda com grandes promessas, mas que nada tem entregado para o país a não ser dívidas. Um presidente que mais viajou do que exerceu sua função como Presidente da República, só trazendo despesas e rombo para a economia sem planejamento nenhum. Com certeza isso irá trazer um prejuízo a longo prazo para o Brasil muito grande.

Até agora não vimos nada de concreto trazido pelo Lula a não ser como eu disse viagens, gastos com recursos públicos e manobras não republicanas, como a liberação de orçamentos secretos, com aumentos de orçamentos para deputados, liberação de emendas. Quero deixar claro que eu não sou contra as emendas destinadas aos deputados para os municípios, mas é importante que seja um direito garantido e não objeto de barganha (troca) para aprovações na Câmara. Portanto o Governo Federal até agora deixou muito a desejar como já era esperado. Um governo que sempre se baseou no populismo, mas sem nenhum tipo de planejamento e com certeza vai trazer um prejuízo a longo prazo para o Brasil.

4. O ex-governador Marconi Perillo, atualmente no comando nacional do PSDB, destacou como um “erro grosseiro” o partido não ter lançado candidatura à Presidência. Você compartilha dessa visão?

GS: Eu concordo que o PSDB sempre teve um protagonismo nacional participando das eleições sempre com candidaturas competitivas. Entendo que nesse momento o país foi polarizado exatamente pela falta de outras alternativas, mas concordo sim que foi um erro. O partido precisava ter construído uma candidatura viável, consolidada como sempre conseguiu construir de oposição ao PT porque a partir do momento que ele não fez isso, ele abriu esse espaço para outros partidos ocuparem esses espaços de oposição ao PT, mas com certeza o PSDB vai voltar a ocupar esses espaços para poder voltar ao protagonismo nacional.

5. Na sua opinião, qual é o maior legado deixado pela gestão tucana em Goiás até o momento? Como esse legado contribui para a trajetória e identidade do partido no estado?

GS: É um legado de grandes conquistas! Um legado de crescimento, de construção que se tornou referência nacional, porque ele colocou a nossa educação em primeiro lugar, porque construiu inúmeros hospitais, implementou modelos de gestão que funcionaram muito bem.

Foi o governo das grandes obras de pavimentação asfáltica e duplicação, dos grandes hospitais. Governo do CRER, do HUGOL, do Hospital de Uruaçu e tantos outros e da presença de obras em todas as cidades do interior. Foi um governo de obras físicas e sociais, que fez grandes investimentos na infraestrutura, como por exemplo a obra de abastecimento de água em Goiânia e duplicações nas entradas de Goiânia, das rodovias por todo estado e ao mesmo tempo foi um governo que cuidou das pessoas. Um governo que teve a sensibilidade de criar a “Bolsa Universitária” e que proporcionou a tantos jovens a oportunidade de ter um curso superior e que hoje estes fazem questão de dar depoimentos informando que essa bolsa transformou a vida deles, teve também o programa Renda Cidadã e tantos outros que geraram oportunidades.

Foi um governo de geração de empregos que trouxe muitas indústrias e empresas. Investiu na educação e na capacitação. Um legado realmente de progresso e desenvolvimento que é muito difícil alguém conseguir superar.

6. Olhando para o futuro, o PSDB terá um candidato a governador em Goiás nas eleições de 2026? Qual é a estratégia do partido para fortalecer sua presença e influência no cenário político estadual até lá?

GS: Sim, o PSDB terá um candidato a governador em Goiás em 2026. Nós apostamos no legado que o partido tem e na presença forte em todos os municípios do estado, nas obras que podem ser apontadas e comparadas. Hoje podemos chegar em qualquer cidade de Goiás e ver várias obras construídas pelo governador Marconi.

Se hoje formos comparar e obras construídas pelo atual governo com as obras do governo Marconi vai ficar explícito a discrepância porque quase não tem obras do atual governo. Então o PSDB aposta nesse legado de obras e da presença forte de todos os municípios aliado aos nomes e quadro novos do partido que para somar muito hoje já vem se fortalecendo.

PSDB hoje é um partido onde as pessoas sentem-se seguras para se candidatar porque sabem que não vão ter interferência do governo como está tendo em quase todos os outros partidos. PSDB é um partido que dá segurança jurídica para aquelas pessoas que querem realmente disputar uma eleição de forma transparente, justa, honesta para vencer as eleições de sua cidade e assim poder contribuir com o crescimento do seu município e com isso também vir com um projeto para 2026 com uma candidatura majoritária pelo PSDB, onde temos certeza que teremos um nome e condições reais de ganhar as eleições.