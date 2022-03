Homem abre mão de sanduíche e comemora emagrecimento de 50 quilos: “nova pessoa”

Um caminhoneiro britânico, de 27 anos, decidiu dar uma reviravolta no estilo de vida e conseguiu emagrecer 50 kg apenas abandonando os sanduiches, frituras e doces adquiridos nas estradas.

George Thomas contou ao portal Daily Star que gastava cerca de R$ 5.400 com fast-food enquanto trabalhava no caminhão diariamente.

Ele chegou a pesar 133 kg e relata que não tinha ‘dó’ de comer. Realizava pedidos ‘por dois’ no McDonald’s e acabava, lentamente, com a saúde.

“Eu pedia duas refeições para viagem no McDonald’s, seguidas de um grande saco de batatas fritas e chocolate”, relembrou.

“Eu estava sempre cansado e minhas articulações doíam”, completou.

Depois de um tempo, George começou a se entristecer com o próprio reflexo no espelho, sentia vergonha de estar em público com a família e, só então, decidiu dar um novo rumo na vida.

O britânico iniciou uma reeducação alimentar e começou com os exercícios físicos. O combo, aliado à força de vontade, foi responsável pela perda significativa de peso do caminhoneiro.