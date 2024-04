6 coisas que sempre devemos fazer antes de colocar as roupas na máquina para lavar

Seguindo esse passo a passo, você não vacila com suas peças e prolonga o ciclo de vida delas por mais tempo

Magno Oliver - 30 de abril de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube / Canal Zu Aires )

Quantas e quantas vezes a gente tem que se submeter à cansativa tarefa doméstica de colocar as roupas para lavar na máquina, não é mesmo?

Em algumas regiões do Brasil, algumas pessoas não tem nem o utilitário doméstico e acabam tendo que recorrer ao velho e desgastante tanque de lavar roupas.

Entre máquina e tanque, durante esse processo de higienização, existem cuidados que devemos tomar para evitar danos aos tecidos e manter a cor das peças vivas por mais tempo.

6 coisas que sempre devemos fazer antes de colocar roupa na máquina

1. Conferir se não tem nada nos bolsos

Muita gente sempre esquece alguma coisa dentro deles. Assim, conferir e esvaziar os bolsos das roupas antes de lavar evita que objetos como moedas ou chaves danifiquem a máquina de lavar ou as próprias roupas.

2. Fazer o fechamento de zíperes e botões

Fechar zíperes e botões das roupas ajuda a evitar que se prendam em outras peças durante a lavagem. Assim, isso reduz o risco de danos aos tecidos e também à máquina de lavar.

3. Deixar as peças todas viradas do avesso

A ação não é em vão e tem um objetivo específico. Pois virar as roupas do avesso antes de lavar ajuda a proteger as cores e estampas. Dessa forma, com o pano virado ao contrário, reduz o desgaste causado pelo atrito com outras peças e pelo movimento na máquina de lavar.

4. Separar peças coloridas das pretas e brancas

Na hora da limpeza na máquina, é cada uma no seu “quadrado”, como diria a música. Assim, separar as roupas por cores claras, escuras e brancas ajuda a evitar que as cores desbotem ou manchem as outras em volta durante a lavagem. Lave brancas com brancas, pretas com pretas e coloridas com coloridas.

5. Separar e cuidar de peças com manchas longes das outras

Peças com manchas precisam de uma atenção muito especial. É preciso “pré-tratar” essas marcas visíveis com um removedor de manchas ou detergente e depois partir para higienização. Assim, essa ação ajuda a soltar e remover a sujeira mais facilmente durante o ciclo de lavagem, garantindo uma limpeza mais eficaz.

6. Escolher bem o ciclo de lavagem apropriado pensando nos tecidos das peças a serem higienizadas

Por fim, escolher o ciclo de lavagem correto com base no tipo de tecido e no nível de sujeira das roupas garante uma limpeza eficiente sem danificar as peças. Por exemplo, tecidos delicados requerem limpeza em um ciclo suave, enquanto roupas muito sujas precisam de um ciclo mais longo e com água mais quente.

